Kreml-Sprecher Dmitry Peskow (AFP / SERGEI BOBYLYOV)

In dem Gespräch sei es um die aktuelle Lage in Syrien gegangen, erklärte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Die russische Seite habe ihre Unterstützung für die Einheit und Souveränität des Landes erklärt. Zudem stellte Präsident Putin den Angaben zufolge Hilfszahlungen in Aussicht, um die soziale und wirtschaftliche Lage in Syrien zu verbessern. Die Präsidentschaft in Damaskus bestätigte das Telefonat, nannte aber keine Details.

Russland war bis zum Sturz des langjährigen Machthabers al-Assad vor zwei Monaten dessen Schutzmacht. Zudem gewährte Moskau al-Assads Familie Asyl. Angesichts der neuen Führung aus Assad-Gegnern bangt Moskau um seine Militärstützpunkte in Syrien, Hmeimim und Tartus.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.