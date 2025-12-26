Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (Archivbild) (Alexander Kazakov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa)

Kremlsprecher Peskow sagte in Moskau, man habe der Regierung in Paris einen Vorschlag unterbreitet. Der Ball liege nun in Frankreich. Vinatier war im Juni 2024 in Russland festgenommen worden. Im Oktober wurde er zu drei Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt. Die Ankündigung Peskows erfolgte kurz nachdem der Kreml die Bereitschaft zu einem Gespräch zwischen dem russischen Staatschef Putin und dem französischen Präsidenten Macron signalisiert hatte.

In den vergangenen Jahren wurden in Russland mehrere ausländische Staatsbürger festgenommen. Westliche Staaten werfen Moskau vor, diese als Geiseln zu nehmen, um sie gegen im Westen inhaftierte Russen auszutauschen.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.