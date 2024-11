Russlands Präsident Wladimir Putin droht der Ukraine mit weiteren Angriffen mit neuer Rakete. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Alexander Kazakov / Kremlin Pool)

Im russischen Fernsehen sagte Putin, es sei eine neue experimentelle Rakete mit Hyperschallgeschwindigkeit eingesetzt worden, die nicht abgefangen werden könne. In der ukrainischen Großstadt Dnipro waren am Vormittag sechs Sprengköpfe einer russischen Rakete eingeschlagen. Putin bezeichnete den Beschuss als Reaktion auf die ukrainischen Angriffe mit westlichen Raketen auf Ziele in Russland. Er drohte zudem jenen Staaten mit ähnlichen Angriffen, die der Ukraine den Einsatz ihrer Raketensysteme erlaubt hätten.

Die USA gehen davon aus, dass bei dem Angriff auf Dnipro eine ballistische Mittelstreckenrakete zum Einsatz kam, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor gemeldet, es habe sich um eine russische Interkontinentalrakete gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.