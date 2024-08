Kremlchef Putin ist zum Staatsbesuch nach Aserbaidschan gereist. (AFP / VYACHESLAV PROKOFYEV)

Der Kremlchef wurde am Flughafen von Baku vom aserbaidschanischen Staatschef Aliyev empfangen. Auch dieser steht unter anderem wegen schwerer Menschenrechtsverstöße in der Kritik. Wie es aus dem Kreml hieß, sind gemeinsame Gespräche geplant - unter anderem zum Konflikt zwischen Aserbaidschan und dem Nachbarstaat Armenien. Vor rund einem Jahr hat Aserbaidschan das mehrheitlich von Armeniern bewohnte und völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörende Gebiet Bergkarabach in einer Militäroffensive komplett unter seine Kontrolle gebracht. Armenien hatte sich daraufhin deutlich stärker westlichen Staaten zugewandt, darunter die USA – sehr zum Ärger Russlands.

Aserbaidschan ist inzwischen ein wichtiger Energielieferant für die Europäische Union. Zudem findet dort im November die UN-Klimakonferenz statt.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.