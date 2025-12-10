Auszeichnung in Stuttgart

Kretschmann würdigt Merkel für Corona-Politik. (Marijan Murat/dpa)

Kretschmann überreichte ihr in Stuttgart die Staufermedaille in Gold. Mit dieser persönlichen Auszeichnung des Ministerpräsidenten werden Menschen für ihre Verdienste um Baden-Württemberg und das Gemeinwohl geehrt.

Kretschmann würdigte die - so wörtlich - "entschlossene, umsichtige und effektive Führung als Bundeskanzlerin". Deutschland sei alles in allem besser durch die Covid-Krise gekommen als die meisten anderen Länder. Merkel beschrieb bei dem Festakt die Pandemie als "demokratische Zumutung".

In Politik und Gesellschaft sind die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen bis heute umstritten. Die Pandemie mit zahlreichen Vorgaben zu Masken, Impfungen, Tests und Schließungen hatte in Deutschland 2020 begonnen, die letzten bundesweiten Auflagen endeten zu Ostern 2023.

