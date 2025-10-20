CDU-Klausur

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Merz bekräftigt Abgrenzung zur AfD

Am Vormittag will Bundeskanzler Merz über die Ergebnisse der Zusammenkunft informieren. Mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr hatte Merz angekündigt, bei dem strikten Abgrenzungskurs gegenüber der AfD zu bleiben.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, von Notz, begrüßte die Haltung von Merz. Von Notz sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es sei unvorstellbar, dass man von Seiten der CDU tatsächlich ernsthaft plane, die bestehende Beschlusslage zu revidieren. Das hieße, am eigenen Untergang mitzuwirken. Dagegen betonte Linken-Chefin Schwerdtner in derselben Zeitung, sie befürchte, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Brandmauer der CDU zur AfD fallen werde. Inhaltlich habe man sich ja schon sehr weit angenähert.

