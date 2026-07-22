Ostdeutschland

Er sagte dem Handelsblatt, wer noch über Brandmauern rede, habe die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Man müsse mit jedem reden, der reden wolle. Der Begriff der Brandmauer steht für die Positionierung der Parteien, nicht mit der AfD zu kooperieren. CDU-Chef und Bundeskanzler Merz hatte vor einer Woche bei seiner Sommerpressekonferenz bekräftigt, die CDU werde nicht mit AfD und Linken zusammenarbeiten. Die Frage, was geschehe, wenn es ohne die Linke nicht für eine Mehrheit jenseits der AfD reiche, beantwortet er nicht. Ein solches Szenario gilt in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern als wahrscheinlich. Dort stehen im September Landtagswahlen an.
Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.