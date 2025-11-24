Sachsens Ministerpräsident

Der Ministerpräsient von Sachsen, Michael Kretschmer (CDU) (dpa / Sebastian Gollnow)

Es bringe nichts, immer nur über den Umgang mit der AfD zu reden, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wichtig sei, zu verstehen, warum diese Partei erstarkt sei. So müsse man die Themen lösen, die die Bevölkerung umtrieben. Nur dann kehre das Vertrauen in den Rechtsstaat und die Demokratie zurück. Kretschmer betonte, er selbst habe als Ministerpräsident entsprechend gehandelt. Ein CDU-Parteitagsbeschluss zum Umgang mit der AfD sowie der Linken aus dem Jahr 2018 schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit beiden Parteien aus.

Ein Präsidiumsbeschluss von 2020 bekräftigte, es werde keine Kooperationen mit der AfD geben weder in direkter, noch in indirekter Form.

