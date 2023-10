Asyldebatte

Sachsens Ministerpräsiden Michael Kretschmer (CDU) (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Der CDU-Politiker erklärte in Dresden, die Sozialstandards seien ein wesentlicher Grund für die illegale Migration nach Deutschland. Es brauche Lösungen, die den Anreiz minimierten. - Die FDP-Minister hatten Kürzungen bei den Grundleistungen gefordert. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" betonen Lindner und Buschmann, unter besonderen Bedingungen sei sogar denkbar, die Leistungen ganz zu streichen. Sie schlagen dies für Asylbewerber vor, denen humanitärer Schutz in einem anderen EU-Staat zusteht, die dort aber nicht hinwollen.

