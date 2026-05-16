Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). (picture alliance / imageBroker / Sylvio Dittrich)

Der CDU-Politiker sagte dem Magazin "Stern", dann drohe die Handlungsunfähigkeit ganzer Bundesländer. Damit bezog er sich auf ein mögliches weiteres Erstarken der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im September. Kretschmer forderte die Bundesregierung zu raschen und umfassenden Reformen auf und sprach sich auch für die Kürzung von Leistungen aus. Der SPD und den Gewerkschaften warf er in diesem Zusammenhang eine Klassenkampf-Rhetorik vor, die das Land nicht weiter bringe.

Zudem sollten nach Ansicht des sächsischen Ministerpräsidenten die finanziell völlig überforderten Kommunen entlastet werden.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.