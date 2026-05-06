Nach Hantavirus-Ausbruch

Das niederländische Kreuzfahrtschif "Hondius" ankert am 5.5.2026 vor Kap Verde. Auf dem Schiff ist das Hantavirus ausgebrochen. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Arilson Almeida)

Es nimmt nun Kurs auf die Kanareninsel Teneriffa. Die spanische Regierung in Madrid hatte dem Schiff mit knapp 150 Menschen die Erlaubnis dafür erteilt. Inzwischen wurden drei Passagiere mit Infektions-Verdacht in Spezialflugzeugen evakuiert. Unter ihnen ist eine Deutsche, sie wurde am Abend in die Universitätsklinik nach Düsseldorf transportiert. An Bord selbst wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang acht mutmaßliche Hantavirus-Fälle registriert, fünf davon wurden mittlerweile bestätigt.

Drei Infizierte starben, darunter auch eine Deutsche. Je nach Virenstamm kann das Hantavirus im schlimmsten Fall zu Nierenversagen oder Lungenödemen führen.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.