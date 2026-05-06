Nach Hantavirus-Ausbruch
Kreuzfahrtschiff nimmt Kurs auf Teneriffa - Deutsche mit Virusverdacht wird in Düsseldorf untersucht

Das niederländische Kreuzfahrtschiff, das nach einem Hantavirus-Ausbruch vor Kap Verde tagelang vor Anker lag, hat die Inselgruppe vor der Westküste Afrikas verlassen.

    Auf der Luftaufnahme sieht man das kleine blau-weiße Schiff im dunkelblauen Meer. Am linken Bildrand ist das Ende einer Landzunge zu sehen.
    Das niederländische Kreuzfahrtschif "Hondius" ankert am 5.5.2026 vor Kap Verde. Auf dem Schiff ist das Hantavirus ausgebrochen. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Arilson Almeida)
    Es nimmt nun Kurs auf die Kanareninsel Teneriffa. Die spanische Regierung in Madrid hatte dem Schiff mit knapp 150 Menschen die Erlaubnis dafür erteilt. Inzwischen wurden drei Passagiere mit Infektions-Verdacht in Spezialflugzeugen evakuiert. Unter ihnen ist eine Deutsche, sie wurde am Abend in die Universitätsklinik nach Düsseldorf transportiert. An Bord selbst wurden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bislang acht mutmaßliche Hantavirus-Fälle registriert, fünf davon wurden mittlerweile bestätigt.
    Drei Infizierte starben, darunter auch eine Deutsche. Je nach Virenstamm kann das Hantavirus im schlimmsten Fall zu Nierenversagen oder Lungenödemen führen.
    Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.