Nach Hantavirus-Ausbruch

Das niederländische Kreuzfahrtschif "Hondius" ankert am 5.5.2026 vor Kap Verde. Auf dem Schiff ist das Hantavirus ausgebrochen. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Arilson Almeida)

Spanien hatte dem vor Kap Verde ankernden Schiff mit rund 150 Personen an Bord die Erlaubnis erteilt, den Hafen von Teneriffa anzulaufen. Von dort aus sollen die Passagiere in ihre Heimatländer zurückkehren.

Auf dem Schiff waren mehrere Menschen erkrankt, drei von ihnen starben. Drei Personen wurden inzwischen von Bord geholt. Darunter ist eine Deutsche, die nun in einer Klinik in Düsseldorf untersucht wird.

Die Weltgesundheitsorganisation bekräftigte, dass die Gefahr einer Infizierung durch das Virus gering sei. Man vermute, dass sich das inzwischen gestorbene Ehepaar bereits an Land angesteckt habe, bevor es in Argentinien an Bord ging. Die argentinischen Behörden entsandten Experten in die Region, die die Touristen bereist hatten.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.