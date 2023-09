Ein Eisberg in Grönland. (picture alliance / NurPhoto / Ulrik Pedersen)

Wie das Arktische Kommando der dänischen Armee mitteilte, liegt die "Ocean Explorer" seit Montag in einem Fjord in einer abgelegenen Gegend im Osten der Insel fest und kann sich bislang nicht selbst befreien. Derzeit bestehe aber keine unmittelbare Gefahr für Passagiere oder Umwelt; es gebe auch keine Berichte über Verletzte an Bord, hieß es. Ein Schiff der Marine könne den Ort frühestens am Freitag erreichen. Daher habe man ein Kreuzfahrtschiff in der Nähe gebeten, für Notfälle an seinem Standort zu bleiben.

Warum das Kreuzfahrtschiff auf Grund lief, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.