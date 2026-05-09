Das Kreuzfahrtschiff "MV Hondius" liegt nach einem Ausbruch des Hantavirus an Bord seit Tagen vor der Küste von Kap Verde. (Qasem Elhato / AP / dpa / Qasem Elhato)

Die Planungen für die Ankunft der "Hondius" würden von der Weltgesundheitsorganisation sowie von niederländischen und spanischen Behörden übernommen, teilte der Veranstalter der Kreuzfahrt mit. Dazu zählten auch Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren. Derzeit zeige niemand auf dem Schiff Symptome einer Ansteckung. Die WHO hatte zuvor von sechs bestätigten Hantavirus-Fällen und zwei Verdachtsfällen gesprochen. Drei dieser acht Personen sind verstorben. Die Patienten werden in Kliniken in den Niederlanden, in Südafrika und der Schweiz behandelt.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.