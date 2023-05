Kriegsparteien im Sudan einigen sich auf Verpflichtungserklärung. (picture alliance / AA / Ahmed Satti)

Ein an den Gesprächen beteiligter US-Vertreter betonte, es handle sich nicht um einen Waffenstillstand. Diese Gespräche dauerten weiter an. Die nun vereinbarte Erklärung verpflichtet beide Seiten dazu, humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. So soll etwa die Versorgung mit Strom und Wasser gewährleistet werden. Zudem sollen Sicherheitskräfte aus Krankenhäusern abgezogen werden.

In dem Konflikt im Sudan stehen sich die Armee und die paramilitärische RSF-Miliz gegenüber. Seit 15. April kämpfen Armeechef al-Burhan und sein früherer Stellvertreter Daglo um die Vorherrschaft im Land. Mehrfach waren Feuerpausen vereinbart worden, diese wurden jedoch nicht eingehalten. Mehr als 750 Menschen wurden getötet und Hunderttausende vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.