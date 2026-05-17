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Bürgermeister Sobjanin sprach von mehr als 60 Drohnen, die abgeschossen worden seien. Zudem hat es nach russischen Angaben einen ukrainischen Angriff auf die Stadt Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim gegeben. Dabei seien mehrere Gebäude beschädigt worden und es sei zu Stromausfällen gekommen.

Zuletzt hatte Russland einen der längsten und schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit Beginn der Vollinvasion im Jahr 2022 durchgeführt. Allein in Kiew wurden 24 Tote geborgen. Die Ukraine greift als Reaktion auf die russischen Attacken immer wieder auch Ziele auf russischem Gebiet an.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.