Nach Fossilien zu graben, kann Gefahren bergen. (Idriss Nassangar / EyeEm)

Ein langweiliges Nest, in dem Professor van Dusen und sein Chronist Hatch da gelandet sind: Shinbone liegt mitten in der Wüste, weitab jeglicher Kultur. Sie sind dem Hilferuf der jungen Wissenschaftlerin Miss Gilmore gefolgt, die van Dusen in einem Brief um Schutz gebeten hatte. Die junge Lady gräbt in der Nähe des Ortes nach fossilen Knochen. Und sie hat Angst um ihr Leben, so viel weiß Professor van Dusen, der große Wissenschaftler und Amateur-Kriminologe. Mit Bent und Laramie, zwei erfahrenen, lederhäutigen Abenteurern, machen sich van Dusen und Hatch auf die Suche nach Miss Gilmore, doch sie kommen zu spät …

Hinweis:

Das Kriminalhörspiel „Ein Dinosaurier für Professor van Dusen“ enthält Begriffe und Stereotype, die heute als rassistisch erkannt werden. Wir haben uns dennoch entschlossen, diese Produktion aus dem Jahr 1987 zu publizieren, weil wir alle Folgen der historischen RIAS-Reihe „Professor van Dusen“ zugänglich machen wollen. Solche Inhalte spiegeln die Rundfunk- und Zeitgeschichte, nicht aber die gegenwärtige Haltung von Deutschlandfunk Kultur.

Hier geht es zu allen van-Dusen-Krimis.