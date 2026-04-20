Vergiftete Babynahrung

Das Verfahren richte sich derzeit gegen Unbekannt, teilte die Polizei mit. Eine E-Mail mutmaßlicher Täter sei am 16. April bekanntgeworden. Danach habe man sofort alle nötigen Maßnahmen im In- und Ausland getroffen.
In Österreich, Tschechien und der Slowakei waren insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt worden. Ein manipuliertes Glas könnte in Österreich noch im Umlauf sein. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser gefunden.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.