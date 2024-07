Tag der Olympia-Eröffnung

Die SNCF geht bislang davon aus, dass rund 800.000 Reisende betroffen sind. Der Verkehr auf der Atlantik-, Nord- und Ostachse sei derzeit stark beeinträchtigt, hieß es weiter . Betroffen sind demnach Verbindungen zwischen den Städten Lille, Tours und Le Mans in die Hauptstadt Paris, nicht aber die Strecken in den Südosten des Landes. Die Zwischenfälle ereigneten sich den Angaben zufolge in der Nacht und haben auch Auswirkungen auf Verbindungen in Richtung Belgien und Großbritannien. Die Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während Reparaturen durchgeführt würden, hieß es weiter.