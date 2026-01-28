Darauf weist die Hilfsorganisation Care einmal im Jahr hin, gestützt auf die Auswertung von etwa 345.000 Onlinemedien weltweit. Im heute veröffentlichten "Krisenreport 2025" wird die Lage in der Zentralafrikanischen Republik besonders hervorgehoben. Dort leidet die Bevölkerung seit langem unter Gewalt, Vertreibung und Hunger, ohne dass darüber häufig berichtet wird. Hinter der Zentralafrikanischen Republik folgen auf der Negativrangliste Namibia, Sambia und Malawi. Außerhalb von Afrika wird aus Sicht von Care auch über die humanitäre Situation in Honduras und Nordkorea zu wenig berichtet.
Der Deutschlandfunk veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Initiative Nachrichtenaufklärung ebenfalls jährlich eine Rangliste der "Vergessenen Nachrichten". Auch hier finden sich immer wieder Krisen im globalen Süden, aber auch Themen aus anderen Bereichen. Auf dieser Rangliste lag 2025 der Einsatz von Kindersoldaten mit Waffen aus Deutschland auf Platz eins.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.