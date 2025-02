Die USA könne den Gazastreifen übernehmen und die dort lebenden Menschen umsiedeln, lautete ein Vorschlag des amerikanischen Präsidenten Trump. Jetzt soll sich ein Krisen-Treffen in Kairo mit der Lage der Palästinenser befassen. (picture alliance / SIPA / Mahmoud Isleem)

Das Treffen solle am 27. Februar stattfinden, teilte das Außenministerium in Kairo mit. US-Präsident Trump hatte erklärt, die Vereinigten Staaten würden den Gazastreifen von Israel übernehmen und ihn nach einer Umsiedlung der

Palästinenser in andere Länder wieder aufbauen. Nach den Worten Trumps soll dort eine "Riviera des Nahen Ostens" geschaffen werden. Der Vorstoß hat in der arabischen Welt und weit darüber hinaus Kritik ausgelöst. Unter anderem Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, europäische Länder - darunter Deutschland - sowie China lehnen eine Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung ab.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.