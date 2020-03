Kristjan Randalu wurde in Tallinn geboren, wuchs in Deutschland auf, studierte u.a. in London und New York und lebt heute wieder in Estland. Von dort aus bereist der virtuose, in Klassik wie Jazz geschulte Pianist Konzertorte weltweit. Seine Auftritte bieten jede Menge Farbe, Spannung und Überraschungsmomente: seine rhythmisch raffinierten Improvisationen mäandern zwischen eigenwilligem Staccato und fließenden Arpeggios. Mit seinem sensiblen Anschlag bringt er die Klänge in tiefen wie hohen Lagen gleichsam zum Leuchten. Im Bonner Beethoven-Haus bot Randalu außer der faszinierenden Solo-Fassung von "Absence" auch Neubearbeitungen von Standards voller Verve und Fantasie.

Aufnahme vom 6.12.2019 aus dem Beethovenhaus/Kammermusiksaal, Bonn