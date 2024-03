Internationales Auschwitz-Komitee

Die Spitzenkandidaten von CDU und AfD in Thüringen, Voigt und Höcke, sollen in einem TV-Duell am 11. April aufeinandertreffen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Die Diskussion ist am 11. April vorgesehen, dem Tag der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora. Das Internationale Auschwitz Komitee erklärte, die Entscheidung, einer der bekanntesten Galionsfiguren rechtsextremer Hetze in Europa ausgerechnet an diesem Gedenktag einen weithin beachteten Auftritt zu ermöglichen, mute Überlebenden des Holocaust politisch völlig instinktlos und makaber an. Die CDU im Thüringer Landtag erklärte dagegen, der 11. April sei genau der richtige Tag für das Duell. Das Datum mahne, wohin rechtsextremes Gedankengut führe.

Vor der Landtagswahl in Thüringen am 1. September ist die AfD in Umfragen mit Abstand stärkste Kraft. Die Partei wird in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.