Die SPD-Vorsitzende hatte vor einigen Tagen bei einem vom Deutschen Kulturrat initiierten Aktionstag gesagt, man brauche die Menschen, die zu uns kommen, auch als Fachkräfte. Aber man brauche sie auch für die Vielfalt in der Gesellschaft. Das sei genauso wichtig. Zudem sprach sich Bas gegen ein Einheitsgrau beziehungsweise -braun in der Gesellschaft aus.
Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger rief Bas nun zum Rücktritt auf. Der Staat habe die Kultur zu schützen, betonte der Bundesvorsitzende der Freien Wähler. Wer das gezielt aushebele und die bestehende Kultur als „Einheitsbraun“ diffamiere, sei in der Bundesregierung fehl am Platz. Zuvor war bereits aus der Union und der AfD Kritik an Bas geäußert geworden.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.