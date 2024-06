Forschungsmittel-Affäre

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (picture alliance / photothek / Florian Gaertner)

Stark-Watzinger habe tagelang überhaupt nicht reagiert, sagte Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien im Deutschlandfunk. Die Entlassung von Staatssekretärin Döring sei dann ein Befreiungsschlag gewesen. Das Vertrauen zwischen der Bundesministerin, der Mitarbeitenden und der Wissenschaft sei nun massiv gestört, betonte die CDU-Politikerin.

Stark-Watzinger hatte Döring entlassen, nachdem das Bundesministerium mögliche Konsequenzen für Dozenten prüfen lassen wollte, die in einem umstrittenen Offenen Brief pro-palästinensische Protestaktionen an Universitäten verteidigt hatten. Dabei ging es auch um mögliche Kürzungen von Fördermittel.

Die Ministerin wies Rücktrittsforderungen aus der Union zurück.

