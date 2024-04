Wirtschaftspolitik

Der Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben (imago images / Jens Schicke)

Wansleben bemängelte in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern insbesondere die Menge an Regulierungen. Er sprach zudem von einem Vertrauensverlust in die Regierung. Man habe in den Betrieben das Gefühl, die Politik nehme die Sorgen der Unternehmen nicht wahr.

Wie zuvor der Präsident des Industrieverbands BDI, Russwurm, beklagte auch Wansleben, Bundeskanzler Scholz wehre Kritik ab, indem er auf das sprichwörtliche ständige Jammern von Kaufleuten verweise.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.