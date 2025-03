Das Ifo-Institut Dresden soll 2027 geschlossen werden. (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Ein anderes Forschungsinstitut gebe es im Freistaat nicht, Hochschulen beschäftigten sich zudem nicht mit Sachsen, sagte Ragnitz dem MDR. Er kritisierte die Landesregierung dafür, dem Ifo Mittel gestrichen zu haben, obwohl Forschung und Lehre von Kürzungen eigentlich ausgenommen werden sollten.

Die Niederlassung in Dresden soll 2027 geschlossen werden. Ifo-Präsident Fuest erklärte, es sei nicht gelungen, gemeinsam mit dem sächsischen Finanzministerium eine tragbare Zukunftsperspektive zu finden. Das Institut in Dresden ist auf die Wirtschaft in den ostdeutschen Bundesländern spezialisiert.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.