FIFA-Präsident Gianni Infantino (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Der britische Premierminister Burnham sagte, der Fußball gehöre nicht den Investoren. Die WM sei kein Produkt, sondern der großartigste Wettbewerb auf der Welt. Der ehemalige FIFA-Präsident Blatter kritisierte seinen Nachfolger Infantino und meinte, niemand habe das Recht, den Fußball zu verkaufen.

Die Europäische Fußball-Union UEFA will noch in der laufenden Woche eine Dringlichkeitssitzung abhalten. Laut Medienberichten soll dabei auch über einen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden.

Künftige WM-Turniere sollen nach dem Willen der FIFA unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, dessen Mehrheits-Eigentümer der Verband wäre.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.