UNO-Sicherheitsrat

In einer Erklärung von 14 Staaten wurden zugleich ein sofortiger, bedingungsloser und dauerhafter Waffenstillstand sowie die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln verlangt. Der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe sei nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Weiter hieß es, Israel müsse umgehend und ohne Bedingungen alle Beschränkungen für Hilfslieferungen in den Gazastreifen aufheben.
Ungeachtet der internationalen Kritik setzte Israel die Vorbereitung seiner Offensive fort. Die Evakuierung von Gaza-Stadt sei unvermeidlich, erklärte ein Militärsprecher.
