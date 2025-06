Der Bund will humanitäre Hilfen kürzen. (Uncredited/AP/dpa)

Während dafür im Bundeshaushalt im vergangenen Jahr noch rund 2,7 Milliarden Euro vorgesehen waren, sind es für das laufende Jahr nur noch gut 1,4 Milliarden. Das geht aus dem vom Kabinett in Berlin verabschiedeten Entwurf für den Bundeshaushalt hervor. Der Generalsekretär der Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe", Klose-Zuber, sagte, Einsparungen in diesem Bereich kosteten Menschenleben. Insbesondere angesichts der enormen Kürzungen der US-Regierung müsse die Bundesregierung mehr tun. Zuvor hatten bereits zahlreiche andere Organisationen vor Kürzungen gewarnt.

Bundesfinanzminister Klingbeil plant in seinem Haushalt für dieses Jahr Ausgaben von 503 Milliarden Euro. Große Summen sollen in die Ertüchtigung von Brücken, Straßen und Energienetzen fließen. Außerdem sollen in den nächsten Jahren die Verteidigungsausgaben deutlich anwachsen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.