Nach Gipfel in Berlin

Kritik an Lauterbachs Plänen zu Krankenhausreform

Die Kritik an den Plänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zur Umstrukturierung der Kliniklandschaft in Deutschland hält an - auch nach dem Gipfeltreffen zum Wochenstart in Berlin. Der Medizinethiker Giovanni Maio etwa spricht von einem kalten Strukturwandel.