Der zuständige Referent der Menschenrechtsorganisation, Riad Othman, sagte im Deutschland unk , Lieferungen aus der Luft seien ungenau und teuer. Zudem bekomme man so nicht die Menge an Hilfsgüter nach Gaza, die eigentlich benötigt würde. Othmann erinnerte daran, dass in der Vergangenheit zahlreiche Menschen durch Abwürfe aus der Luft ums Leben gekommen seien.

Nach massiver internationaler Kritik an der verheerenden humanitären Lage im Gazastreifen hatten am Sonntag erstmals seit Monaten wieder größere Hilfslieferungen das Gebiet erreicht, teilweise über den Landweg und teilweise aus der Luft. Bundeskanzler Merz kündigte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts gestern an, man wolle gemeinsam mit Jordanien eine Luftbrücke einrichten. Dabei stimme man sich eng mit Frankreich und Großbritannien ab.

Merz appelliert an Israel

Merz forderte Israel zugleich auf, die humanitäre Lage im Gazastreifen zu verbessern. Es dürfe keine weiteren Vertreibungen aus den betroffenen Gebieten geben. Zudem appellierte der Bundeskanzler an Israel und die militant-islamistische Hamas, sich auf einen umfassenden Waffenstillstand zu einigen.

Netanjahu: Lage im Gazastreifen schwierig

Der israelische Regierungschef Netanjahu erklärte derweil, sein Land werde weiterhin mit internationalen Organisationen sowie den USA und europäischen Staaten zusammenarbeiten, "um sicherzustellen, dass große Mengen humanitärer Hilfe in den Gazastreifen fließen". Zugleich betonte er in einer Mitteilung seines Büros: "Während die Lage im Gazastreifen schwierig ist, profitiert die Hamas von dem Versuch, den Eindruck einer humanitären Krise zu schüren."

USA für mehr Verteilzentren

Bei seinem Besuch in Schottland ging auch US-Präsident Trump gestern auf das Geschehen im Gazastreifen ein. Mit Blick auf die humanitäre Lage dort sprach er von "echtem Verhungern". Und er fügte hinzu: "Das kann man nicht vortäuschen, und deshalb werden wir uns noch mehr engagieren." Bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Starmer in Turnberry kündigte Trump die Einrichtung neuer Verteilzentren für Lebensmittel an.

