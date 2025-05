CDU-Chef Friedrich Merz erwägt die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus an die Ukraine (AFP / RALF HIRSCHBERGER)

Der SPD-Abgeordnete Stegner sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er finde insgesamt alles falsch, was den Krieg ausweite. Linken-Fraktionschef Pellmann erklärte, die Lieferung von immer mehr und immer schwereren Waffen habe die Kämpfe nicht beendet. Der Bundeskanzler hatte im WDR gesagt, es werde keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen geben, die an die Regierung in Kiew geliefert werden. Zustimmung dazu kam von der stellvertretenden Grünen-Fraktionschefin, Brugger. Sie sprach sich auch dafür aus, der Ukraine nun die umstrittenen Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.