Asyldebatte

Er forderte Merz auf, seine Äußerungen zurückzunehmen oder auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Die Entgleisungen von Merz seien mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar, sagte Bäumler der Deutschen Presse-Agentur: "Viele CDU-Mitglieder schämen sich für ihren Parteivorsitzenden"

Ärztevertreter und Kanzler Scholz weisen Merz' Kritik zurück

Merz hatte in einem Interview gesagt, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und nähmen so Deutschen beim Zahnarzt die Termine weg. Ärztevertreter wiesen dies als falsch zurück. Auch Bundeskanzler Scholz hatte deutlich gemacht, dass dies nicht der rechtlichen Lage entspreche. Er sagte dem SWR, man solle besser auf seine Worte aufpassen.

