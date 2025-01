Friedrich Merz (CDU) wird wegen seiner Aussagen zur Zukunft der grünen Stahlindustrie kritisiert. (dpa / Fabian Strauch)

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Berlin, diese Aussage sei ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. Man könne sie nur so verstehen, dass die deutsche Stahlproduktion zu Ende gehe. Merz hatte am Montag in Bochum gesagt, er glaube nicht, dass der schnelle Wechsel hin zu wasserstoffbetriebenen Stahlwerken erfolgreich sein werde. Saarlands Ministerpräsidentin Rehlinger, erklärte, Merz lege die Axt an die Stahlindustrie in Deutschland.

Merz hatte zudem grundsätzlich erklärt, dass der Erhalt der Industrie für ihn Vorrang vor dem Klimaschutz habe. Die Klima-Allianz Deutschland forderte die Parteien dagegen auf, das Thema Klimaschutz stärker in den Vordergrund zu rücken. Während Los Angeles brenne und Unwetter und Dürren weltweit zunähmen, sei der Klimawandel im derzeitigen Bundestagswahlkampf nur eine "Randnotiz", sagte die politische Geschäftsführerin der Klima-Allianz, Langkamp, in Berlin. Ohne eine entschiedene Klimapolitik werde Deutschland auch wirtschaftlich den Anschluss verlieren.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.