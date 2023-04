Deutsche Stiftung Patientenschutz

Wer noch in der Lage sei, selbst in eine Notaufnahme zu gehen, sei oft kein echter medizinischer Notfall, meinte Gassen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Stiftungsvorstand Brysch sagte, die Forderung des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, sei unberechtigt. Von massenhaftem Missbrauch der Notaufnahmen könne keine Rede sein.

Gassen hatte zuvor gesagt, er befürworte eine Gebühr für Patienten, die künftig ohne vorherigen Anruf bei der Leitstelle in die Klinik-Ambulanz gehen. Dies koste die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und binde unnötig medizinische Ressourcen. Wer noch in der Lage sei, selbst in eine Notaufnahme zu gehen, sei oft kein echter medizinischer Notfall, argumentierte Gassen. Brysch setzte dem entgegen, Patienten könnten die Schwere ihrer Symptome oft nicht deuten.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.