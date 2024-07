Steueranreize für ausländische Fachkräfte? Das Institut der deutschen Wirtschaft blickt kritisch auf die Pläne der Ampel-Koalition (Archivbild). (picture alliance / Goldmann )

In einer Mitteilung heißt es , diese Steuergeschenke würden jährlich bis zu 600 Millionen Euro kosten und dabei wenig bringen. Weniger Bürokratie und kürzere Visumverfahren wären besser und wirksamer, teilte das Kölner Forschungsinstitut mit, das als arbeitgebernah gilt.

Finanzminister Lindner verspricht Dialog

Bundesfinanzminister Lindner von der FDP kündigte an, er werde das Gespräch suchen. Man werde nichts einführen, was von den Arbeitgebern dann nicht aktiv genutzt werde. Die Ampel-Regierung will im Zuge ihrer "Wachstumsinitiative" für Deutschland einführen, dass neu zugewanderte Fachkräfte in den ersten drei Jahren erst 30, dann 20 und im dritten Jahr dann zehn Prozent vom Bruttolohn steuerfrei stellen können.

Kritik daran gab es auch von Arbeitnehmervertretern, etwa von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sprach sich dagegen aus, einzelne Gruppen zu begünstigen. Auch Bundesarbeitsminister Heil von der SPD hatte im Deutschlandfunk Bedenken angemeldet . Er sagte, er sei "nicht furchtbar glücklich, weil es zu Missverständnissen führen kann".

