"Odyssee"-Verfilmung

Kritik an Regisseur Nolan wegen Dreharbeiten in Westsahara

Der britisch-US-amerikanische Regisseur Christopher Nolan verfilmt derzeit Homers Heldenepos "Odyssee" - der Streifen soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Nun wird Nolan vorgeworfen, dass ein Teil der Dreharbeiten in der Westsahara stattfindet - und zwar in dem Gebiet, das von Marokko kontrolliert wird.