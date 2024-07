Der UNO-SIcherheitsrat in New York (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

Moskaus Verhalten sei eine Schande, sagte die britische Botschafterin Woodward in einer Dringlichkeitssitzung in New York. Frankreichs Vertreter de Rivière sprach von weiteren Kriegsverbrechen, für die Russland zur Verantwortung gezogen werden müsse. Ähnlich äußerte sich die amerikanische UNO-Botschafterin Thomas-Greenfield. Chinas stellvertretender Botschaft Geng Shuang erklärte, dass sich die Kämpfe in letzter Zeit allgemein leider nicht beruhigt, sondern verschärft hätten. Von Zeit zu Zeit komme es zu brutalen Angriffen, die schwere Opfer forderten. China sei darüber zutiefst beunruhigt, betonte der Gesandte. Russland weist weiterhin die Schuld von sich. Kremlsprecher Peskow erklärte, es würden keinerlei zivile Ziele in der Ukraine angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.