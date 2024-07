"Dumm und kriminell"

Die Aktionen der Klimaaktivisten stoßen auf viel Kritik in der Politik. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Für eine strengere Bestrafung solcher Taten habe man bereits empfindliche Freiheitsstrafen vorgeschlagen, sagte Faeser. Verkehrsminister Wissing von der FDP äußerte sich ähnlich. Auch der hessische Ministerpräsident und CDU-Politiker Rhein forderte in der "Bild"-Zeitung, der Gesetzgeber müsse mit maximaler Härte reagieren. Der CDU-Innenexperte Throm sagte Reuters, der Schutz kritischer Infrastruktur könne nicht hoch genug bewertet werden. Hier müsse die Innenministerin konkrete Maßnahmen ergreifen. Der CSU-Politiker Lange betonte ebenfalls, Störaktionen an Flughäfen dürften künftig nicht mehr passieren. Man brauche wirksame Schritte, um sie bestenfalls verhindern zu können.

140 Flüge ausgefallen

Der Flugverkehr in Frankfurt am Main musste heute wegen der Blockade durch Aktivisten der "Letzten Generation" für mehrere Stunden unterbrochen werden. Insgesamt fielen nach Angaben eines Sprechers rund 140 Verbindungen aus. Mehrere Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" waren nach Angaben der Bundespolizei am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens gelangt und hatten sich auf der Rollbahn festgeklebt. Sie wurden festgenommen.

Aktionen in ganz Europa

Die Gruppe hatte gestern zeitweise bereits den Flughafen Köln/Bonn blockiert. Ähnliche Aktionen von Klimaaktivisten gab es auch an Flughäfen in anderen europäischen Ländern, unter anderem in London und Oslo. Die "Letzte Generation" fordert nach eigenen Angaben einen globalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2030. Die Aktivisten hatten Ende Januar angekündigt, sich nicht mehr auf Straßen festkleben zu wollen. "Orte der fossilen Zerstörung" wie Öl-Pipelines oder Flughäfen würden aber auch künftig zu Schauplätzen des Protests, hieß es damals in einer Pressemitteilung.

