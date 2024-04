Drohen Fahrverbote?

Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, bleibe es bei der sogenannten Sektorbetrachtung, müssten im Verkehrsbereich ad hoc 22 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das erreiche man nicht mit einem Tempolimit oder mit dem Streichen von Subventionen , sondern nur, wenn die Menschen an zwei Wochentagen auf ihr Auto verzichteten. Er plädiere an dieser Stelle für absolute Transparenz und Deutlichkeit. Die Menschen müssten wissen, was auf sie zukommen könnte, erklärte Wissing. ( Das Interview in voller Länge als PDF