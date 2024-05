TV-Debatte zur Europawahl

Europafahne (dpa / picture alliance / Goldmann )

Kandidatinnen und Kandidaten von Sozialdemokraten, Linken und Grünen warfen von der Leyen in Brüssel eine Annäherung etwa an Italiens Postfaschisten aus machttaktischen Gründen vor. Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Schmit, kritisierte, dass von der Leyens Europäische Volkspartei sich einer Erklärung zu "roten Linien" gegen Rechtsaußen nicht angeschlossen habe. Von der Leyen verteidigte die italienische Regierungschefin Meloni als "klar pro-europäisch". Sie schloss im Fall einer zweiten Amtszeit an der Kommissionsspitze erneut Parlamentsmehrheiten mit Hilfe von Rechtsaußen-Politikern nicht aus.

EU-Bürgerinnern und Bürger sind am 9. Juni zur Wahl eines neuen EU-Parlamentes aufgerufen. Bei der TV-Debatte stellten sich die Spitzenkandidaten der europäischen Parteifamilien vor.

