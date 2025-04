Bundestagspräsidentin

Kritik auch in CDU an Klöckners Äußerungen zu Rolle der Kirchen

Bundestagspräsidentin Klöckner stößt mit ihrer Kritik am politischen Engagement christlicher Kirchen auch in der eigenen Partei auf Widerspruch. Klöckner hatte in der "Bild am Sonntag" von den Kirchen mehr Sinnstiftung sowie Seelsorge und weniger Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen gefordert.