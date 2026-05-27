Arbeitszeit-Statistik

Die CDU-Politikerin und Vorsitzende der Mittelstand- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Gitta Connemann (picture alliance / Andreas Gora / Andreas Gora)

Es laufe etwas ⁠schief ⁠in Deutschland, sagte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur Reuters. Betriebe suchten händeringend Arbeitskräfte und der Fachkräftemangel werde zur Wachstumsbremse. Gleichzeitig steige die Teilzeitquote immer weiter. Connemann betonte, es gebe gute Gründe für Teilzeit. Aber starke Schultern müssten mehr tragen - auch bei der Arbeitszeit.

31,9 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit

Der Höchststand war heute vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bekanntgegeben worden. Demnach arbeiteten im vergangenen Jahr 31,9 Prozent der abhängig Beschäftigten mit reduziertem Stundenumfang. Bei Frauen lag die sogenannte Teilzeitquote bei 50,6 Prozent, bei Männern betrug sie 14,3 Prozent. Für beide Geschlechter stellt dies neue Höchstwerte dar, wobei die Teilzeitquote der Männer seit 2015 stärker gestiegen ist. Die Wochenarbeitszeit unter den Teilzeitkräften lag mit 21,3 Stunden rund zwei Stunden höher als vor zehn Jahren.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.