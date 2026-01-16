Aus der Wirtschaft kommt Kritik am Recht zur Reparatur (Archivbild). (imago images / YAY Images )

Sie könne Preiserhöhungen nach sich ziehen, hieß es beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Ersatzteile müssten von den Unternehmen auf Lager gehalten werden, sagte Referatsleiterin Regele im MDR. Die Kosten dafür würden an die Kunden weitergegeben. Zudem zog Regele in Zweifel, ob sich Billiganbieter aus Fernost an solche Vorgaben halten würden.

Für Smartphones, Waschmaschinen, Trockner und eine Reihe anderer Geräte soll ab diesem Sommer ein Recht auf Reparatur gelten - auch über die Gewährleistungsfrist hinaus. Eine dazu geplante gesetzliche Regelung der Bundesregierung will Hersteller dazu verpflichten, ihre Produkte während der üblichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis zu reparieren und dafür Ersatzteile vorrätig zu halten. Für Waschmaschinen etwa solle dies zehn Jahre lang gelten, für Smartphones sieben.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.