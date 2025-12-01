Nach Rede auf Juso-Kongress

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Arbeitgeberpräsident Dulger sprach von einem Aufruf zum Kampf gegen Arbeitgeber, der in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos sei. Das lasse Zweifel daran aufkommen, ob der Wert und die Unabhängigkeit der Sozialpartnerschaft allen Beteiligten bewusst sei. Die Behauptung, Arbeitgeber dächten nur an sich, sei schlicht falsch. Vielmehr gelte, wer Arbeitgeber bekämpfe, bekämpfe Wohlstand, Arbeitsplätze und soziale Sicherheit.

Der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Ahlhaus, sagte, die Arbeitsministerin habe im Juso-Sandkasten jungsozialistische Folklore und Unternehmer-Bashing betrieben.

Bas hatte am Wochenende von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet. Dabei sprach sie von Männern in bequemen Sesseln und im Maßanzug, die soziale Sicherheit für verhandelbar hielten. Es sei "da besonders deutlich" geworden, "gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen".

