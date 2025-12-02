Nach Rede auf Juso-Kongress

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) (picture alliance/dpa | Christophe Gateau)

Arbeitgeberpräsident Dulger sprach von einem Aufruf zum Kampf gegen Unternehmen, der in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos sei. Die Behauptung, Arbeitgeber dächten nur an sich, sei schlicht falsch. Der Bundesgeschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW, Ahlhaus, warf Bas Unternehmer-Bashing vor.

Bas hatte bei den Jusos von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet. Sie sprach von Männern in bequemen Sesseln und Maßanzügen, die soziale Sicherheit für verhandelbar hielten. Ihr sei deutlich geworden, gegen wen man eigentlich gemeinsam kämpfen müsse. Bas war auf dem Arbeitgebertag für ihre Verteidigung des Rentenpakets ausgelacht worden.

