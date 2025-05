Bundesregierung

Die SPD-Politikerin Esken ist die einzige Frau im Koalitionsausschuss. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Einzige Frau in dem Gremium ist die scheidende SPD-Vorsitzende Esken. Dazu sagte die Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey dem Portal "The Pioneer", wenn es richtig wichtig werde, entschieden die Männer. Dies dürfe in einem fortschrittlichen Land nicht sein. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer sagte, die Union sollte nicht ständig nur Männer schicken.

Im Koalitionsausschuss nehmen für die CDU Bundeskanzler Merz, Unionsfraktionschef Spahn und Generalsekretär Linnemann teil. Die CSU wird duch Parteichef Söder, Innenminister Dobrindt und Landesgruppenchef Hoffmann vertreten. Von der SPD kommen neben Esken Vizekanzler Klingbeil und Fraktionschef Miersch.

