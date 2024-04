Stahlhersteller

Das Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg (Archivbild). (picture alliance/dpa | Jonas Güttler)

Der Betriebsrat sagte eine für Dienstag geplante Veranstaltung zur Belegschaftsinformation ab und rief stattdessen für diesen Tag zu einer Protestaktion vor der Hauptverwaltung in Duisburg auf. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der Stahlsparte, Nasikkol, sprach von einer Provokation und Kampfansage an die Beschäftigten. Er kritisierte, man werde von der Unternehmensführung kein Stück weit mehr informiert, als es das Gesetz vorsehe. Die IG Metall erklärte, Vorstand und Aufsichtsrat hätten die betriebliche Mitbestimmung wieder einmal umschifft und die Belegschaft bewusst vor den Kopf gestoßen. Die Gewerkschaft kündigte harten Widerstand an.

Thyssenkrupp Steel hatte am Freitag mitgeteilt dass der tschechische Milliardär Kretinsky mit seiner Holding EPCG zunächst 20 Prozent der Stahlsparte übernimmt. Über die Übernahme von weiteren 30 Prozent wird demnach verhandelt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.