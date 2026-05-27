Die Pflegeversicherung soll reformiert werden. Die Bundesgesundheitsministerin will laut einem Medienbericht den Beitragssatz für Kinderlose anheben. (Getty Images / Halfpoint Images)

Kinderlose zum wiederholten Male mit höheren Beiträgen dafür bestrafen zu wollen, dass sie keine Kinder hätten, löse die strukturellen Probleme der Pflegeversicherung absehbar nicht, sagte DGB-Vorstandsmitglied Piel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kinderlose Menschen würden auf diese Weise ohne Not diskriminiert. Berichten zufolge plant Warken den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Punkte auf dann 0,7 Prozent anzuheben. Die CDU-Politikerin will den Gesetzentwurf für einen Umbau der Pflegeversicherung noch vor der Sommerpause ins Kabinett einbringen.

Ohne eine Reform würde nach ihren Angaben für die kommenden beiden Jahre ein Defizit von 22,5 Milliarden Euro entstehen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.